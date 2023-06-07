Иран нацеливается на дестабилизацию Ирака?

Иран перебросил большое количество войск, усиленных танками и тяжелым вооружением, через свои западные границы с иракским Курдистаном, где расположены базы нескольких иранских курдских оппозиционных партий.

Как передает Day.Az, об этом пишут ряд иранских и региональных СМИ.

Этот шаг был предпринят после того, как Тегеран недавно принял у себя высокопоставленных руководителей иракских сил безопасности и обороны и предупредил, что проведет трансграничные операции, если иракские и курдские власти не смогут разоружить курдские отряды.

"Иран разместил много сил на совместных границах, они проводят патрулирование в районах, и Иран угрожает атаковать иранские курдские оппозиционные партии", - сказал высокопоставленный лидер одной из иранских курдских оппозиционных партий местным СМИ на условиях анонимности.

"То, что Иран предъявил иракскому правительству и курдским властям в Курдистане короткий ультиматум с требованием разоружить нас, все еще является слухом, и такие угрозы и развертывание военных сил для нас не новы", - добавил источник.

Ранее мы писали о том, что Иран продолжает вербальную эскалацию против США.