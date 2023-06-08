Белый дом о процессе принятия Украины в НАТО
Принятие любой страны, включая Украину, в НАТО - это определенный процесс, и США не планируют пытаться ускорить его.
Как сообщает Day.Az, с таким заявлением выступила в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Решения альянса принимаются 31 союзницей и страной, которая намерена вступить. Вот как это работает. Есть процесс, есть политика открытых дверей, и мы привержены этому", - сказала она.
Жан-Пьер подчеркнула, что сейчас США сосредоточены на том, чтобы у Украины было все необходимое на поле боя. Она напомнила, что на прошлой неделе Вашингтон выделил Киеву очередной пакет военной помощи на сумму $300 млн.
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