В Армении официально подтвердили громкие увольнения

Генпрокуратура Армении подтвердила увольнение прокуроров по делам экс-президентов.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, согласно указам генпрокурора Армении Анны Вардапетян от 25 мая, 5 и 6 июня, уволены заместитель генпрокурора Геворк Багдасарян и замглавы управления по преступлениям, направленным против государственной власти, прокурор Петрос Петросян, которые занимались делом второго президента РА Роберта Кочаряна.

Кроме того, уволен прокурор Арсен Мартиросян (глава управления по надзору за законностью досудебного производства в Антикоррупционном комитете), осуществлявший надзор в рамках дела третьего президента РА Сержа Саргсяна.

Ранее мы писали о том, что прокуроры могли стать жертвами прослушки.

