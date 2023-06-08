ООН обвинила Израиль в нарушении международного права и военных преступлениях

Действия израильских властей по депортации граждан с оккупированной палестинской территории являются военным преступлением и нарушением международного права. Об этом говорится в докладе Независимой международной комиссии ООН по расследованию на оккупированной палестинской территории, опубликованном на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

Как рассказали в УВКПЧ, в отчете были найдены основания для вывода о том, что ряд действий Израиля, предпринятых против организаций гражданского общества, приравниваются к нарушениям международных норм в области прав человека и гуманитарного права и могут представлять собой преступления по международному праву.

К ним относятся произвольное задержание членов организаций гражданского общества и их насильственное перемещение с оккупированной палестинской территории в Израиль в нарушение четвертой Женевской конвенции, аннулирование разрешений на проживание в Восточном Иерусалиме и депортация правозащитника из Восточного Иерусалима, отметили в организации.

"У нас нет сомнений в том, что аннулирование вида на жительство Салаха Хаммури в Восточном Иерусалиме на основании предполагаемого "нарушения верности" Государству Израиль представляет собой военное преступление", - заявил комиссар Крис Сидоти.

По его словам, требование верности от находящихся под защитой людей на оккупированной территории является предосудительным нарушением международного гуманитарного права. Он также добавил, что комиссия сохранила информацию о гражданах, "которые несут ответственность за то, что может быть приравнено к военному преступлению незаконной депортации, в том числе о третьих лицах, таких как авиакомпании и их сотрудники, которые помогали в депортации".