На британском ТВ показали «жуткого и странного» дублера принца Гарри

Британский канал Sky News показал в эфире передачи "Гарри в суде" (Harry in Court) актера, изображавшего принца Гарри, которого некоторые зрители сочли "жутким и странным". Фрагмент программы был опубликован в аккаунте канала в Twitter.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, ведущий программы Джонатан Сэмюэлс объяснил, что на судебном заседании против медиаконгломерата Mirror Group Newspapers (MGN), на котором герцог Сассекский впервые дал свидетельские показания, была запрещена съемка. Так как в суде не было камер, слова принца Гарри для телешоу озвучил актер.

"Каждая статья, которую СМИ публикуют обо мне, с самого детства разрушает мою жизнь. С тех пор как мне было 12 лет, обо мне написали тысячи материалов", - воспроизвел слова принца Гарри его "дублер".

Пользователям показался забавным тот факт, что Sky News нанял актера, чтобы тот воспроизвел показания герцога Сассекского. "Это не принц Гарри, это принц Барри", - пошутил один из комментаторов под твитом. Другие назвали выступление подставного актера жутким и странным. Многие также раскритиковали выбор актера, заметив, что единственным его сходством с принцем является рыжий цвет волос.