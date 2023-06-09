Дело о похищении сына Пашиняна будет проходить в закрытом режиме

Заседание суда по делу о похищении Ашота Пашиняна - сына премьер-министра Армении, будет проходить в закрытом режиме.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил адвокатам обвиняемой в похищении Гаяне Акопян (Мартиросян) сотрудник суда.

"Защита не представляла ходатайства о проведении заседания в закрытом режиме. Мы должны понять, по какой причине суд принял такое решение", - заявила адвокат Акопян (Мартиросян) Вардуи Элбакян.

Она добавила, что сторона защиты намеревалась представить несколько ходатайств, в том числе о самоотводе судьи Манвела Шахбазяна.

Напомним, 17 мая, после того, как на основании заявления Ашота Пашиняна СК возбудил уголовное дело по статье "похищение человека", мать погибшего военнослужащего Жоры Мартиросяна Гаяне Акопян (по паспорту - Азгуш Мартиросян) задержали. Ее обвинили в организации похищения Ашота Пашиняна. Позже она была помещена под стражу. 5 июня Апелляционный суд изменил меру пресечения Гаяне Акопян (Мартиросян) с ареста на домашний арест. В конце дня судья первой инстанции Манвел Шахвердян решил вновь арестовать ее, но на 45 дней.

По версии следствия, члены организации "Зов сыновей" заставили Пашиняна-младшего сесть в их машину, но тот успел выпрыгнуть, и его сбил другой автомобиль. В самой организации "Зов сыновей" обвинение в похищении опровергли. По их версии, Пашинян-младший по своей воле сел в машину матери погибшего солдата и согласился поехать на военное кладбище "Ераблур" в Ереване, но по дороге выпрыгнул из машины.

Ранее мы писали о том, что армянский суд так и не решил, что делать с обвиняемой в похищении Пашиняна-младшего.

