Иранские правозащитники бьют тревогу

По крайней мере, трое мужчин были переведены в одиночные камеры в рамках подготовки к казни в тюрьме Гохардашт.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранских правозащитников, по меньшей мере трое мужчин были переведены в одиночные камеры в рамках подготовки к казни в местах лишения свободы.

Похоже, что все они были приговорены к казни за убийство. Их казнь планируется провести в ближайшие дни.

Еще двух мужчин и одну женщину готовят к казни в Урмийе. Согласно данным, заключенные в Урмийе обвиняются в правонарушениях, связанных с оборотом и использованием наркотиков. Правозащитники отмечают, что женщина, которая будет казнена, содержалась в заключении больше четырех лет.

Ранее мы писали о том, что правозащитники требуют отменить председельство Ирана в ключевом органе по правам человека.