Иранские правозащитники бьют тревогу – планируется шесть казней
По крайней мере, трое мужчин были переведены в одиночные камеры в рамках подготовки к казни в тюрьме Гохардашт.
Как передает Day.Az со ссылкой на иранских правозащитников, по меньшей мере трое мужчин были переведены в одиночные камеры в рамках подготовки к казни в местах лишения свободы.
Похоже, что все они были приговорены к казни за убийство. Их казнь планируется провести в ближайшие дни.
Еще двух мужчин и одну женщину готовят к казни в Урмийе. Согласно данным, заключенные в Урмийе обвиняются в правонарушениях, связанных с оборотом и использованием наркотиков. Правозащитники отмечают, что женщина, которая будет казнена, содержалась в заключении больше четырех лет.
Ранее мы писали о том, что правозащитники требуют отменить председельство Ирана в ключевом органе по правам человека.
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