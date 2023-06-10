https://news.day.az/world/1572144.html Адвокаты Трампа отказались защищать его в суде
Адвокаты Трампа отказались защищать его в суде
Двое ведущих адвокатов бывшего президента США Дональда Трампа уволились из группы его защитников сразу после того, как суд предъявил политику обвинения, связанные с секретными документами. Об этом сообщает газета Politico, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Речь идет о Джиме Трасти и Джоне Роули, которые несколько месяцев возглавляли юридическую команду Трампа в Вашингтоне. Им на смену, как пишет издание, придет адвокат Тодд Бланш.
Журналисты утверждают, что Трасти и Роули были одними из самых опытных юристов, когда-либо работавших с экс-президентом.
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