https://news.day.az/world/1572277.html Напавшему на детей во Франции предъявили обвинение
Напавшему на детей во Франции предъявили обвинение
Прокуратура Франции предъявила обвинения в покушении на убийство мужчине, нанесшему тяжелые ранения детям в городе Анси. Об этом сообщает Le Monde, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Подозреваемый в нападении с ножом на детей находится под следствием", - заявила прокурор Анси Лин Бонне-Матис.
По ее словам, после предъявления обвинений в покушении на убийство мужчина был заключен под стражу.
8 июня мужчина напал на людей, которые гуляли на детской площадке. В результате пострадали несколько человек, среди которых были несовершеннолетние. СМИ называют разные данные о количестве пострадавших - от пяти до девяти человек.
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