Напавшему на детей во Франции предъявили обвинение

Прокуратура Франции предъявила обвинения в покушении на убийство мужчине, нанесшему тяжелые ранения детям в городе Анси. Об этом сообщает Le Monde, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Подозреваемый в нападении с ножом на детей находится под следствием", - заявила прокурор Анси Лин Бонне-Матис.

По ее словам, после предъявления обвинений в покушении на убийство мужчина был заключен под стражу.

8 июня мужчина напал на людей, которые гуляли на детской площадке. В результате пострадали несколько человек, среди которых были несовершеннолетние. СМИ называют разные данные о количестве пострадавших - от пяти до девяти человек.