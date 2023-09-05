Анкара проинформирует ООН о результатах переговоров между лидерами России и Турции

Анкара в ближайшее время проинформирует ООН о результатах переговоров межу турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и российским лидером Владимиром Путиным.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

Согласно данным агентства, главным образом речь идет об итогах обсуждения зерновой сделки. Представители Турции намерены оповестить ООН о том, какую реакцию вызвал их совместный пакет предложений по продлению черноморской инициативы.

"Это наверняка будут контакты на высоком уровне, учитывая характер инициатив и уровень их обсуждения [между лидерами Турции и России]", - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее мы писали о том, что Эрдоган и Путин могут провести еще одну встречу после недели ГА ООН.