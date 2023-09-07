Боррель сожалеет о возобновлении авиасообщения между Тбилиси и Москвой

Европейский союз сожалеет, что правительство Грузии разрешило возобновить прямое авиасообщение с РФ.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в интервью главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля грузинскому информационному агентству civil.ge в преддверии его визита в Тбилиси.

"Мы очень сожалеем о решении правительства [Грузии] разрешить возобновление авиасообщения с Россией и позволить лицам, находящимся под санкциями, въезжать на территорию Грузии", - сказал Боррель. Он считает, что "такие решения противоречат политике ЕС и усилиям по изоляции России на международном уровне" из-за украинского конфликта.

Боррель добавил, что ЕС ожидает, что страны-партнеры, а также те, кто стремится стать членом Евросоюза, будут следовать европейским внешнеполитическим решениям.