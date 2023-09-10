В Турции экс-главу криптобиржи приговорили к 11 тысячам лет тюрьмы

Суд в Стамбуле приговорил бывшего руководителя криптобиржи Thodex Фарука Фатиха Озера к 11 196 годам тюремного заключения за мошенничество, руководство преступной организацией и отмывание денег. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что также виновными были признаны двое родственников Озера.

Перед вынесением приговора он подчеркнул, что "достаточно умен, чтобы возглавить любое учреждение на Земле" и не действовал бы так дилетантски, если бы Thodex была преступной организацией.

В апреле 2021 года турецкая криптобиржа Thodex объявила о временном закрытии в связи с "аномальными перемещениями средств на счетах".

Против главы Thodex был подан иск, в котором указано, что аудитория криптобиржи насчитывает 400 тыс. человек, 390 тыс. из которых являются активными клиентами. Сам Озер в своем Twitter-аккаунте назвал обвинения необоснованными. Он утверждал, что приостановка операций случилась из-за кибератаки и с деньгами клиентов ничего не случилось. Озер также пообещал, что через несколько дней вернется в Турцию, чтобы урегулировать все возникшие вопросы.