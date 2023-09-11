Турция хочет активизировать консультации по зерновой сделке

Турция намерена активизировать проработку вопросов о возобновлении зерновой сделки с ООН и рассчитывает до недели высокого уровня Генассамблеи организации, которая начинается 19 сентября, провести необходимые консультации о возобновлении договоренностей.

Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщил диписточник в Анкаре.

"Саммит G20 завершился. Это было важным событием в том числе с точки зрения обсуждения вопроса о зерновой сделке и сверки позиций. До [недели высокого уровня] Генассамблеи ООН еще остается немного времени. Есть намерение сильно активизировать контакты как с ООН, так и со всеми сторонами зерновых договоренностей. <...> Речь сейчас идет принципиально о возрождении сделки с участием России", - сказал собеседник. Он добавил, что предполагается проводить в том числе телефонные переговоры на уровне лидеров.

Ранее мы писали о том, что Турция не оставляет надежд реанимировать зерновую сделку.