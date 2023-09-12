Турция совместно с ООН прорабатывает идеи по зерновой сделке

Турецкая сторона рассчитывает в ближайшие дни завершить с ООН разработку новых предложений для российской стороны по возобновлению черноморской зерновой инициативы, они подразумевают решение вопросов по платежной системе и страхованию российских судов, окончательная ясность появится после переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана c генсеком Антониу Гутеррешем на полях Генассамблеи ООН.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом сообщил российским СМИ источник, участвующий в турецкой делегации по техническим переговорам.

Мероприятия недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН состоятся с 19 по 26 сентября.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что страна попросит ООН направить России еще одно письмо с предложениями по зерновой сделке, в том числе касательно переподключения к SWIFT и страхования.

"Рассчитываем, что в ближайшие дни мы завершим разработку этих предложений и представим их на рассмотрение российской стороны", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что работа идет совместно с ООН.

По его словам, новые предложения готовятся на основе рекомендаций Эрдогана, в частности после его обсуждений с мировыми лидерами на полях саммита "Большой двадцатки".

"В них подразумевается решение проблем, связанных с платежной системой и страхованием судов России, участвующих в экспорте. Окончательно вопрос прояснится после запланированных переговоров господина президента (Реджепа Тайипа Эрдогана) с генсеком ООН Антониу Гутеррешем на полях Генассамблеи ООН", - подчеркнул источник.

Ранее мы писали о том, что Турция хочет активизировать консультации по зерновой сделке.