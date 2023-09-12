Путин рассказал об отношениях с Китаем

В течение последних лет Россия и Китай достигли беспрецедентного уровня отношений, заявил на пленарной сессии ВЭФ президент РФ Владимир Путин, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

"Мы действительно за последние годы достигли беспрецедентного уровня наших отношений, это касается всех сфер нашего взаимодействия", - сказал он.

Путин также отметил, что страны до сих пор не могут договориться по поставкам свинины, но говорить о том, что Россия и Китай не реагируют на запросы друг друга, неправильно.

"Китай - самостоятельная страна и Китай, прежде всего, исходит из своих интересов. Ну, как бы и мы тоже так же делаем, исходя из своих интересов. Говорить о том, что мы не реагируем на запрос друг друга - неправильно. Вот один из таких чувствительных моментов, как открытие китайского рынка для наших угольщиков, для горняков. Ну, в Китае тоже есть проблемы в угольной отрасли, они тоже хотят, чтобы их горняки поставляли на внутренний рынок свою продукцию. Тем не менее, открывают рынок для нашей угольной промышленности, открывают и достаточно прилично", - пояснил он.

Кроме того, РФ и Китай не могут "до сих пор договориться по свинине", отметил президент. "Понимаете, у них есть свои контракты, правительство особенно не лезет в отношения с бизнесом, у которого налажены связи. Нам нужно решить и вопросы с АЧС (африканской чумой свиней) - болезнью свиней. Надо закрывать эти проблемы", - отметил Путин.

При этом президент РФ подчеркнул, что все такие вопросы - текущие, "требующие работы на разных уровнях взаимодействия".

"Мы двигаемся по каждому из них, и уверен, что будут решаться и те проблемы, о которых вы заговорили. Но нам тоже надо активнее работать и показывать наши преимущества", - отметил он.

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