Эрдоган намерен обсудить зерновую сделку с генсеком ООН

Вопросы конкретных условий, необходимых для возобновления зерновой сделки, будут в повестке запланированных переговоров турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в ходе недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщил дипломатический источник в Анкаре.

"Вчера генеральный секретарь ООН сообщил, что планирует встречи по зерновому вопросу, в том числе с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Как вы помните, наш президент ранее говорил про выполнение условий для возрождения зернового коридора и про продолжение работы с ООН. Ожидаем, что на этой встрече в США будут обсуждаться конкретные условия для эффективного и быстрого восстановления сделки", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что Анкара намеревалась попросить ООН доработать предложения для РФ в контексте зерновой сделки, конкретизировав меры, которые будут приняты. В повестке отправка нового письма руководству России по этим договоренностям.

Ранее мы писали о том, что Турция совместно с ООН прорабатывает идеи по зерновой сделке.