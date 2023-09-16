Белый Дом не объявит о поставках Киеву ракет большой дальности во время визита Зеленского

Администрация президента США Джо Байдена не планирует объявлять о своем решении, касающемся поставок Украине ракет большой дальности, в ходе визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон и Нью-Йорк.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает информированный источник порталу Axios.

По его словам, в администрации Байдена все еще ведутся дебаты все еще ведутся дебаты о поставках ATACMS. В Киеве же надеялись, что Байден одобрит передачу ракетных комплексов на следующей неделе, пользуясь пребыванием Зеленского в Соединенных Штатов, добавил собеседник издания.

Украина поднимала вопрос о поставках во время визита госсекретаря Тони Блинкена в Киев на прошлой неделе, говорится в сообщении.

По данным Axios, Зеленский посетит Вашингтон на следующей неделе для встреч с Байденом в Белом доме и законодателями на Капитолийском холме после участия в сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Основной целью его поездки в Вашингтон будет встреча как с республиканцами, так и с демократами по вопросам американской помощи Украине на фоне того, что в конгрессе, особенно среди республиканцев, усиливаются разногласия по поводу будущего американской помощи Украине, говорится в публикации.