В США указали на провал политики Байдена в отношении КНДР

Администрация президента США Джо Байдена проводит провальную политику в отношении КНДР, о чем свидетельствует встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына с его российским коллегой Владимиром Путиным, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает газета The Washington Post.

"Последствия "политики невзаимодействия" администрации Байдена с Пхеньяном, проявились на этой неделе на российском Дальнем Востоке", - говорится в статье.

По мнению автора, встреча лидеров двух стран показывает провал политики американского президента в отношении КНДР. Отмечается, что на фоне непростых отношений США и Северной Кореи Байден не стремится делать шаги для улучшения ситуации из-за низких шансов на их успех. К тому же, неудача в данном вопросе может негативно сказаться на итогах грядущих президентских выборах, в которых он намерен участвовать, подчеркивает издание.

Также газета указывает на то, что США стремятся убедить КНДР отказаться от ядерного оружия путем угроз в то время, как в Восточной Азии идет гонка вооружений.