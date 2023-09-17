https://news.day.az/world/1598574.html В Турции в водохранилище упал вертолет
В Турции в водохранилище упал вертолет
Пожарный вертолет, занимавшийся тушением лесного пожара в Измире на западе Турции, минувшей ночью потерпел катастрофу при наборе воды на дамбе Тахталы, передает Day.Az.
Вертолет врезался в плотину Тахталы, где набирал воду. В настоящее время один из четырех членов экипажа пожарного вертолета спасен, поиск и спасение остальных трех членов экипажа продолжаются.
Лесной пожар в районе Мендерес в пригороде Измира вспыхнул в субботу, причина пока не установлена.
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