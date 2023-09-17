В Турции в водохранилище упал вертолет

Пожарный вертолет, занимавшийся тушением лесного пожара в Измире на западе Турции, минувшей ночью потерпел катастрофу при наборе воды на дамбе Тахталы, передает Day.Az.

Вертолет врезался в плотину Тахталы, где набирал воду. В настоящее время один из четырех членов экипажа пожарного вертолета спасен, поиск и спасение остальных трех членов экипажа продолжаются.

Лесной пожар в районе Мендерес в пригороде Измира вспыхнул в субботу, причина пока не установлена.