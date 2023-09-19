Госдолг США впервые превысил $33 трлн

Государственный долг Соединенных Штатов впервые превысил отметку $33 трлн.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствует информация, обнародованная Министерством финансов США.

В базе данных на сайте Минфина в графе "совокупный государственный долг" по состоянию на 18 сентября значится сумма $33,04 трлн. Это рекордный показатель американского госдолга. 16 июня он превысил отметку $32 трлн.

В январе был превышен законодательно установленный на уровне $31,4 трлн потолок госдолга США. После этого Минфин страны был вынужден задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций. Американская администрация в последние месяцы призывала Конгресс увеличить лимит задолженности. Контролирующие Палату представителей республиканцы были согласны повысить потолок госдолга, но при условии значительного сокращения бюджетных расходов.

Президент США Джо Байден подписал 3 июня одобренный ранее Конгрессом законопроект о повышении потолка государственного долга. Теперь лимит будет достигнут 2 января 2025 года. Инициативу, которая, по словам главы государства, позволила предотвратить экономический кризис и крах США, 1 июня одобрил Сенат. 31 мая это сделала Палата представителей. Достигнутое соглашение предусматривает, что в 2024 финансовом году (начинается в стране с 1 октября) $886 млрд будет выделено на оборону, $121 млрд - на медицинское обслуживание ветеранов, $637 млрд - на другие необоронные программы.