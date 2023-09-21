Правительство Франции требует снизить цены на тысячи товаров

Правительство Франции потребовало от 75 крупнейших производителей и поставщиков ускорить ежегодные переговоры по ценам на товары повседневного спроса и обеспечить их снижение до начала нового года на фоне растущей инфляции, сообщил официальный представитель кабмина Оливье Веран, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

"Мы потребовали у 75 крупнейших поставщиков и дистрибьюторов ускорить ежегодные переговоры по снижению цен ... Обычно эти переговоры проходят весной, однако мы решили, что новые переговоры должны состояться уже осенью, с тем чтобы можно было снизить цены на товары широкого потребления не позднее начала 2024 года", - заявил Веран на брифинге.

Традиционно французские поставщики и ритейлеры проводят ценовые переговоры в период с декабря по март.

Веран также напомнил о намерении правительства удвоить до 5 тысяч количество наименований товаров повседневного спроса, на которые будет распространяться ценовой потолок.

Владельцы крупнейших супермаркетов Франции уже заявили о категорическом отказе продавать бензин на своих заправках в убыток.

Согласно итоговому отчету Национального институт статистики Франции (Insee), опубликованному в пятницу, годовая инфляция в стране в августе ускорилась до 4,9% на фоне роста цен на энергоносители. Ранее Insee сообщал, что объем закупаемых продуктов питания среди потребителей во Франции уменьшился на рекордные 11,4% за полтора года из-за роста цен.