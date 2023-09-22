Ситуация в Ереване остается сложной

В Ереване продолжаются протесты.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, полиция подвергла приводу лидера партии "Мать Армения" Андраника Теваняна.

Он, с группой активистов, перекрыл движение по улице Сарьяна. Спустя несколько минут туда прибыли полицейские, которые увезли его и еще несколько человек в полицию.

Часть учеников местной школы на вышеуказанной улице ушли с урока и присоединились к акции протеста.

Акции гражданского неповиновения стартовали с раннего утра. Активисты перекрыли несколько улиц. До этого на площади Республики в Ереване были расставлены многочисленные полицейские, а перед зданием правительства они образовали живую стену.

Оппозиция уже три дня проводит акции в Ереване. Они запланировали окружить здание правительства, в котором будет проходить заседание Камбина.

Ранее мы демонстрировали видеокадры протестов в Армении.