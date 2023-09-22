https://news.day.az/world/1600152.html Протестующие в Ереване заблокировали важный городской проспект - ВИДЕО
Протестующие в Ереване заблокировали важный городской проспект - ВИДЕО
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, протестующие перекрыли проспект Мясникяна в Ереване, который связывает центр города с другими районами, а также с дорогой в Грузию. Об этом сообщила депутат парламента оппозиционной фракции "Армения" Арегназ Манукян в своих социальных сетях.
Политик предупредила, что еще несколько улиц перекрыто, из-за чего в Ереване возникают пробки.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре