https://news.day.az/world/1600459.html Сильные пожары на Сицилии, есть жертвы - ВИДЕО
Сильные пожары на Сицилии, есть жертвы - ВИДЕО
Не менее двух человек погибли на Сицилии в результате пожаров, охвативших несколько районов этого итальянского острова, включая окрестности Палермо. Жители нескольких городков были эвакуированы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в пятницу пожарные заявили, что взяли возгорания под контроль, однако красный уровень угрозы на Сицилии сохраняется.
Причиной возникновения пожаров называют сильный ветер и высокие температуры. В пятницу столбик термометра поднимался до 34 градусов, значительно выше климатической нормы.
С субботы синоптики прогнозируют дожди и понижение температуры.
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