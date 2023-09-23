https://news.day.az/world/1600684.html Землетрясение в Турции
Землетрясение в Турции
В провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,6. Его зафиксировало управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в социальной сети X (бывший Twitter).
Подземные толчки были зарегистрированы в 11:22 по местному времени в районе Гексун. Очаг землетрясения залегал на глубине 8,48 километра.
Информации о пострадавших нет.
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