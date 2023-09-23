США приняли решение передать Украине ATACMS

Американское руководство приняло решение передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойные ракеты ATACMS еще до визита президента Украины Владимира Зеленского в США, но не стало делать публичных заявлений по этому поводу.

Как сообщает на своем сайте британская газета Financial Times (FT), целью было дать Киеву шанс застать российские силы врасплох с помощью новых ракет, которые по дальности превосходят все другие вооружения, которые сейчас есть у ВСУ, передает Day.Az.

Источники FT подтверждают информацию некоторых американских СМИ о том, что Вашингтон пообещал Киеву в ближайшее время поставить партию ракет ATACMS. Сообщается, что речь идет о модификации, использующей кассетные боеприпасы. Как указывает FT, дальность стрельбы ATACMS составляет около 300 км. По оценкам британских СМИ, Великобритания ранее передала Украине ракеты Storm Shadow в варианте, дальность стрельбы которого достигает только 250 км. Еще одним преимуществом американских ракет является то, что их могут запускать реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, тогда как Storm Shadow и ее французский вариант SCALP-EG являются ракетами воздушного базирования, под которые были модифицированы остающиеся в распоряжении ВСУ истребители МиГ.