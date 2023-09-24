https://news.day.az/world/1600705.html Близ Тбилиси произошло землетрясение
Близ Тбилиси произошло землетрясение
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Землетрясение магнитудой 4,4 произошло около города Мцхета, расположенного в 6 километрах от Тбилиси, сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Очаг землетрясения находился на глубине 9 километров.
Подземные толчки зафиксировали в 08:00 по бакинскому времени.
Есть ли пострадавшие и какие произошли разрушения - на данный момент неизвестно.
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