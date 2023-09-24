Близ Тбилиси произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло около города Мцхета, расположенного в 6 километрах от Тбилиси, сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Очаг землетрясения находился на глубине 9 километров.

Подземные толчки зафиксировали в 08:00 по бакинскому времени.

Есть ли пострадавшие и какие произошли разрушения - на данный момент неизвестно.