В ФРГ призвали готовиться к худшему в случае победы Трампа на выборах

Экс-министр иностранных дел Германии и член Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Зигмар Габриэль считает, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах США в 2024 году девизом для ФРГ должно стать выражение "надейся на лучшее, готовься к худшему". Его слова приводит Der Spiegel, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как считает экс-глава МИД, для Трампа альянсы вроде НАТО "сами по себе не являются ценностью". Габриэль выразил опасения, что Трамп может отказаться от поддержки Украины в расчете на "быструю сделку" с Владимиром Путиным.

"Для Европы и Германии это означает, что мы должны повысить нашу устойчивость - не только по отношению к другим державам, но, к сожалению, и по отношению к нашему самому важному партнеру на сегодняшний день, Соединенным Штатам", - констатировал он.