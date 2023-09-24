Новое ограничение для Франции от мятежников в Нигере

Захватившие власть в Нигере мятежники ввели запрет на использование воздушного пространства страны для французских самолетов.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство AFP, ссылаясь на распространенное Агентством по безопасности аэронавигации в Африке и на Мадагаскаре (ASECNA) сообщение.

Воздушное пространство Нигера "открыто для всех внутренних и международных коммерческих рейсов, за исключением французских самолетов или самолетов, зафрахтованных Францией, в том числе принадлежащих компании Air France", передает агентство заявление ASECNA.