https://news.day.az/world/1600824.html Новое ограничение для Франции от мятежников в Нигере
Новое ограничение для Франции от мятежников в Нигере
Захватившие власть в Нигере мятежники ввели запрет на использование воздушного пространства страны для французских самолетов.
Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство AFP, ссылаясь на распространенное Агентством по безопасности аэронавигации в Африке и на Мадагаскаре (ASECNA) сообщение.
Воздушное пространство Нигера "открыто для всех внутренних и международных коммерческих рейсов, за исключением французских самолетов или самолетов, зафрахтованных Францией, в том числе принадлежащих компании Air France", передает агентство заявление ASECNA.
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