Словесные баталии Ирана и МАГАТЭ

Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проявлять профессионализм и объективность при мониторинге ядерной программы исламской республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы сообщить, что на ядерных объектах Ирана осуществляется самая надежная и непрерывная деятельность МАГАТЭ по проверке и мониторингу. На этой основе мы ожидаем, что продолжающееся глубокое сотрудничество Исламской Республики Иран с МАГАТЭ не останется без внимания. МАГАТЭ должно принять эффективные и конкретные меры для защиты конфиденциальности этой информации", - заявил он на 67-й ежегодной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ. Эслами призвал МАГАТЭ проявлять "профессионализм, беспристрастность и объективность", а также избегать "ненужных подробностей" в отчетах агентства.

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