Лукашенко встретится с Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что 15 октября встретится в Кыргызстане с российским коллегой Владимиром Путиным, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"15 октября встречаемся в Кыргызстане", - сказал Лукашенко в ходе встречи с посещающим Минск губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

Лукашенко также проинформировал о том, что в понедельник провел с Путиным телефонные переговоры, в ходе которых обсуждались большие белорусско-российские проекты.