https://news.day.az/world/1601337.html Лукашенко встретится с Путиным - ПОДРОБНОСТИ
Лукашенко встретится с Путиным - ПОДРОБНОСТИ
Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что 15 октября встретится в Кыргызстане с российским коллегой Владимиром Путиным, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"15 октября встречаемся в Кыргызстане", - сказал Лукашенко в ходе встречи с посещающим Минск губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.
Лукашенко также проинформировал о том, что в понедельник провел с Путиным телефонные переговоры, в ходе которых обсуждались большие белорусско-российские проекты.
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