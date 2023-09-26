Замглавы МИД Ирана встретится с координатором СНБ США по Ближнему Востоку

Заместитель главы МИД Ирана Али Багери планирует встретиться с координатором Совета национальной безопасности США по Ближнему Востоку и Северной Африке Бреттом Макгерком. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

По их информации, встреча пройдет в ближайшие недели в Омане. В то же время иранское агентство Fars передало заявление министерства иностранных дел исламской республики, в котором внешнеполитическое ведомство опровергло информацию о встрече и назвало ее "медиаигрой, направленной на создание определенной политической атмосферы".

Оман играет важную роль в непрямых переговорах Ирана и США по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), нацеленному на преодоление кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. По информации газеты Al-Araby Al-Jadeed, 28-29 мая султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид нанес визит в Тегеран и в ходе него мог передать иранской стороне предложения США по ядерной сделке. Как полагает издание, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян мог в Маскате передать султану ответ Ирана Соединенным Штатам.

СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Документ предусматривал постепенную отмену санкций в обмен на обязательства Тегерана ограничить ядерную деятельность. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.