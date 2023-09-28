Евросоюз может расшириться до 36 стран

Главной темой обсуждения на заседании Европейского политического сообщества 5 октября в Гранаде станет возможное расширение ЕС до 36 стран. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на сайте испанского председательства Евросоюза.

"Основное внимание неформальной министерской встречи ... 28 сентября, будет сосредоточено на необходимости внутренней подготовки к возможному созданию ЕС, насчитывающего до 36 государств-членов, и в то же время на усилении поддержки стран-кандидатов со стороны ЕС, а также сотрудничества с остальным миром и третьими государствами, в соответствии с концепцией Открытого Стратегического Самоуправления", - говорится в заявлении.

В настоящее время в Евросоюз входят 27 стран. Странами - кандидатами на вступление являются Турция, Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, Босния и Герцеговина, Украина и Молдавия. Также на получение статуса кандидата претендует Косово.