Во Франции рождаемость упала до показателей Второй мировой войны

Во Франции рождаемость упала до уровня времен Второй мировой войны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, к такому выводу пришли аналитики Национального института статистики и экономических исследований страны. Согласно отчету организации, в 2022 году во Франции родилось 726 тыс. детей. Показатель упал на 2,2% по сравнению с предыдущим годом и на 13% по сравнению с 2010-м.

Разница между 2022 годом и 1971-м составила 20,8%. В 1971-м во Франции был достигнут пик рождаемости после Второй мировой войны. Как отмечают исследователи, проблема касается женщин в возрасте 25-29 лет и 30-34 лет.