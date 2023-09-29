https://news.day.az/world/1602299.html Армения требует у России денег, но в Москве отмахнулись - назревает мждународный скандал?
Армения требует у России денег, но в Москве отмахнулись - назревает мждународный скандал?
Армения обратилась к России, чтобы вернуть примерно 400 миллионов долларов, уплаченных Москве за оружие, поставки которого так и не начались.
Как передает Day.Az, такую информацию распространил проправительственный армянский телеграм-канал.
Сообщается, что российская сторона отказалась вернуть деньги, мотивируя это тем, что контракты на поставку оружия пока не расторгнуты.
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