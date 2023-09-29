Армения требует у России денег, но в Москве отмахнулись

Армения обратилась к России, чтобы вернуть примерно 400 миллионов долларов, уплаченных Москве за оружие, поставки которого так и не начались.

Как передает Day.Az, такую информацию распространил проправительственный армянский телеграм-канал.

Сообщается, что российская сторона отказалась вернуть деньги, мотивируя это тем, что контракты на поставку оружия пока не расторгнуты.