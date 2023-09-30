В Нью-Йорке выпал рекордный «исторический дождь» и затопил метро

Рекордные дожди прошли в Нью-Йорке. Губернатор одноименного штата Кэти Хокул объявила чрезвычайную ситуацию в городе и предупредила о риске подтоплений, передает телеканал NBC.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по ее словам "это воды уровня урагана "Ида". Губернатор штата назвала дождь историческим и попросила жителей города отнестись к риску подтоплений с повышенным вниманием.

"Это очень серьезное погодное явление. Это опасное для жизни явление", - подчеркнула она.

Опасность подтоплений сохранится до 6 утра (16:00 GMT) 30 сентября.

По данным телеканала CNN, в районе Бруклин за три часа выпала месячная норма осадков.