Трамп будет присутствовать на суде по делу о мошенничестве

Бывший президент США Дональд Трамп намерен прибыть на судебное заседание по гражданскому делу о мошенничестве, возбужденному против его компании Trump Organization.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с делом.

Первое слушание пройдет 2 октября в Нью-Йорке.

"Намерение Трампа присутствовать лично, что не является обязательным условием при рассмотрении гражданских дел, стало неожиданным поворотом, случившимся всего за несколько дней до начала многомесячных судебных тяжб, в ходе которых должно быть установлено, не завышал ли он стоимость своих активов с целью обмана банков и страховщиков в период с 2011 по 2021 год", - отмечает издание.

Также подчеркивается, что таким образом бывший президент при поддержке своих адвокатов сможет лицом к лицу вступить в противостояние с рассматривающим дело судьей, которого называют "трампоненавистником".

Собеседник агентства добавил, что миллиардер пока не решил, какое количество слушаний он намерен посетить лично. Однако мировой судья США Эдвин Торрес утверждает, что Трамп изъявил намерение присутствовать на всех заседаниях первой недели разбирательства, когда будет необходимо принять множество стратегических решений.

Напомним, генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс выдвинула против Трампа и его компании по торговле недвижимостью Trump Organization обвинения в обмане банков, страховщиков и других лиц, поскольку тот намеренно переоценивал свои активы и преувеличивал чистый капитал при заключении сделок.