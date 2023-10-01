https://news.day.az/world/1602818.html Один из террористов, осуществивших взрыв в Турции, подорвал себя
Один из террористов, осуществивших взрыв в Турции, подорвал себя
В Анкаре возле здания МВД Турции произошел взрыв.
Как передает Day.Az, один из террористов подорвал себя.
Отметим, что взрыв и выстрелы прозвучали утром на бульваре Исмет Инёню в Анкаре, где расположены здания Великого национального собрания Турции и министерства.
Сообщается, что взрывы произошли возле здания МВД. Дорога во многие направления закрыта.
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