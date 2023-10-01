Один из террористов, осуществивших взрыв в Турции, подорвал себя

В Анкаре возле здания МВД Турции произошел взрыв.

Как передает Day.Az, один из террористов подорвал себя.

Отметим, что взрыв и выстрелы прозвучали утром на бульваре Исмет Инёню в Анкаре, где расположены здания Великого национального собрания Турции и министерства.

Сообщается, что взрывы произошли возле здания МВД. Дорога во многие направления закрыта.