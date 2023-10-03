По Турции снова бродит призрак ковида. Университетские больницы забили тревогу - за последние сутки опасным заболеванием заразилось в 7 раз больше, чем днём ранее. Также ситуацию усугубило сообщение о главном враче одной из государственных больниц, скончавшемся от ковида. Так что в Турции на повестке дня замаячил возврат масочного режима и "ревакцинация" для уязвимых групп населения - напомним, что в "ковидные" времена в их число включали и персонал отелей. А это, несомненно, будет сильным ударом по туризму.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкое издание Turizm Gunlugu, новым поводом для сигнала тревоги стало то, что Турецкая медицинская ассоциация объявила, что главный врач государственной больницы Хатай Эрсин Махмутоглу умер с клиническими данными, показывающими симптомы ковида. Вслед за этим университетские больницы Анкары оценили ситуацию и заявили, что число случаев растет.

Как заявлено в письме ректората Университета Хаджеттепе: "За последние 24 часа уровень положительных результатов ПЦР-тестов на SARS-CoV-2 увеличился с 3% до 20%, а ПЦР-тесты трех медицинских работников были оказался положительным". Т.е. за сутки ковидом заразилось в семь раз больше.

Всего же, как говорится в заявлении Университета Анкары, "с последней недели августа в наших больницах произошло значительное увеличение числа случаев заболевания COVID-19, требующих госпитализации и последующего наблюдения".

"В больницах сохраняется обязанность носить маски", - пори этом подчеркнули медики. И, как добавил специалист по инфекционным заболеваниям и клинической микробиологии Левент Доганджи по мере приближения зимних месяцев важно как можно скорее вакцинировать лиц из группы риска. Напомним, что в ковидные времена в группы риска, подлежащие обязательной вакцинации, включали и работников отелей, контактирующих с туристами.