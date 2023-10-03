Пакистан депортирует более миллиона нелегальных афганских мигрантов

Правительство Пакистана объявило о решении депортировать около 1,1 млн афганских граждан, нелегально проживающих на территории республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Geo TV.

По его данным, под депортацию подпадут не имеющие виз афганцы, в том числе те лица, которым будет отказано в продлении соответствующего документа. Как отмечает телеканал, план "выселения" незаконно проживающих на территории исламской республики мигрантов уже одобрен и находится на согласовании "со всеми заинтересованными сторонами и правительством Афганистана".

На прошлой неделе Geo TV сообщил, что нелегально проживающим в Пакистане иностранцам будет предоставлен месяц для того, чтобы добровольно покинуть страну. По истечении этого срока предполагается, что местные правоохранительные органы начнут масштабные репрессии по всей стране с целью выявления мигрантов и их депортации.

По данным телеканала, в настоящее время в Пакистане нелегально проживают около 1,1 млн афганских граждан.