Делегация сената США посетит Китай

Делегация американских сенаторов на следующей неделе прибудет в Китай, где рассчитывает провести встречу с главой государства Си Цзиньпином. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление члена верхней палаты конгресса США от штата Айдахо Майка Крапо, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам законодателя, в состав делегации войдут представители обеих партий - Демократической и Республиканской. Также ожидается, что в КНР отправится руководитель демократического большинства в сенате США Чак Шумер.

Если парламентариям удастся добиться проведения переговоров с китайским лидером, одной из ключевых тем обсуждения станет деятельность компании Micron Technology. Последняя является одной из ведущих американских фирм, специализирующихся на производстве полупроводников.

В частности, сенаторы намерены поднять вопрос о работе организации на территории КНР. По мнению Вашингтона, в последнее время компания начала регулярно сталкиваться с юридическими претензиями со стороны Пекина.

"Они также планируют встретиться в Шанхае с представителями американских деловых кругов и обсудить с ними опасения, касающиеся инвестиционного климата в Китае для американских компаний", - уточняется в публикации.

При этом авторы статьи подчеркнули, что официально встреча Си Цзиньпина с зарубежными законодателями никак не подтверждалась.