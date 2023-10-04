В Венгрии заявили, что продолжают получать газ и нефть из России

Венгрия хорошо подготовилась к зимнему сезону благодаря сохранению сотрудничества с Россией и обеспечению надежными поставками энергоресурсов. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в интервью газете Magyar Nemzet, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Сийярто, глава МИД РФ Сергей Лавров заверил его, что Россия и ее компании выполнят свои контрактные обязательства, которые они взяли на себя, поставят Венгрии указанные в контрактах объемы природного газа, нефти и ядерного топлива.

"И пока наш опыт соответствует этому утверждению", - отметил глава МИД Венгрии.

Дипломат добавил, что заполненность газохранилищ Венгрии сейчас значительно превышает среднеевропейский показатель, а непрекращающиеся поставки обеспечат энергоснабжение страны в зимний период.