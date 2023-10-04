Маккарти смещен с должности спикера Палаты представителей США

Члены палаты представителей США проголосовали за отставку спикера нижней Палаты Конгресса республиканца Кевина Маккарти.

Как сообщает Day.Az, с инициативой выступил его однопартиец Мэтт Гетц: он недоволен тем, что Маккарти пошел на компромисс с демократами и обеспечил принятие 45-дневного бюджета во избежание шатдауна. Он также обвинял Маккарти в том, что тот якобы согласовал с Байденом "секретную сделку" о финансировании Украины.

Член Палаты представителей Стив Вомак, республиканец от Арканзаса зачитал итоги голосования и сказал:

"Пост спикера Палаты представителей США объявляется вакантным".

Место спикера займет выбранный конгрессмен из списка альтернатив, который Маккарти представил ранее в этом году.