Forbes опубликовал список 400 богатейших граждан США
Илон Маск вновь возглавил список 400 богатейших граждан США, который ежегодно составляет журнал Forbes.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, издание оценило состояние владельца компаний SpaceX и Tesla в $251 млрд, что примерно равно прошлогоднему показателю, когда Маск также возглавлял данный список. На втором месте расположился основатель американской корпорации Amazon Джефф Безос ($161 млрд), на третьем - один из создателей корпорации Oracle Ларри Эллисон ($158 млрд). Четвертую и пятую позицию заняли глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет ($121 млрд) и один из основателей корпорации Google Ларри Пейдж ($114 млрд).
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс с $111 млрд занял шестое место в списке.
Суммарно состояние 400 богатейших американцев увеличилось на $500 млрд по сравнению с прошлым годом, указывает Forbes.
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