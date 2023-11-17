ЦБ Армении обвиняет карабахских армян в инфляции

Автор: Байрам Эльшадов

Не успели карабахские армяне прибыть в Армению, как им сразу же нашли "применение". И надо отдать должное, в Армении умело разыграли карту помощи карабахским армянам. Глава ЦБ привязал повышение инфляции к помощи нуждающимся.

Во время обсуждения проекта госбюджета на 2024 год глава Центробанка Армении Мартин Галстян отметил, что прибытие карабахских армян подстегнет спрос, что приведет к увеличению инфляции в стране. В данном контексте любопытно отметить то, что для помощи этим лицам государство выделило около 25 миллионов долларов. Согласитесь, не самая крупная сумма.

И возникает логичный вопрос. Неужели какие-то 25 миллионов долларов способны так пошатнуть экономику, что глава ЦБ объявляет об ожидаемом ускорении инфляции? Или дела и без этого были настолько плохи, что дополнительная инъекция 25 миллионов даст стимул росту инфляции?

Если ситуация в Армении настолько сложная, как пытается это показать глава Центробанка, то возникает этический вопрос - насколько правильно открыто перекладывать вину на новоприбывших карабахских армян за свои просчеты?

Но заявление главы ЦБ ставит еще один вопрос. Ранее сообщалось, что правительство Армении потратило около 100 миллионов долларов на поддержку карабахских армян. И эта сумма была выделена непосредственно после исхода армян из Карабаха по состоянию на 19 октября. Таким образом напрашивается вывод о том, что за один месяц в 2023 году правительство Армении затратило на карабахских армян в четыре раза больше, чем намерено выделить за весь 2024 год. Понятно, что инфляция является отстающим индикатором, т.е. влияние выделенных средств на инфляционную динамику Армении будет видно по прошествии определенного срока. Однако, если следовать логике, то значительное снижение ассигнований на нужды карабахских армян должно привести к ослаблению инфляционного давления в 2024 году. Таким образом, если инфляция в Армении ускорится, как предполагает глава армянского ЦБ, то причиной будет являться не ускорение, связанное с выделением помощи.

Еще одним интересным моментом является вопрос об увеличении спроса. Если верить цифрам, которые имеются в открытом доступе в армянском сегменте интернета, то количество прибывших из Карабаха составляет около 2-3 процентов от общего числа жителей Армении. Из которых, затем, немало людей покинуло Армению в поисках лучшей жизни в других государствах. Таким образом, прирост населения в результате переезда армян из Карабаха, скорее ближе к 2.5 процентов, чем к трем.

Получается, что в бедах армянской экономики виновато всего 2.5 процента населения. Интересная логика в армянских финансовых элитах, надо сказать.