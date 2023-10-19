Армения чужда карабахским армянам

Автор: Эмин Севдималиев

После полного искоренения сепаратизма на территории Азербайджана, Армения столкнулась со сложной ситуацией. Большое поток людей предпочел пересечь границу и перебраться в Армению. В Ереване это преподнесли как "логичное желание армян не жить в Азербайджане и вернуться в родную культуру". Но последующее развитие событий показало, что реальность не особо соответстует той аргументации, на которую ссылаются в Армении.

Сегодня армянские СМИ сообщили, что на данный момент около трех тысяч человек решили покинуть территорию Армении и искать лучшей жизни в других странах. И это вопреки тому, что правительство страны сообщало о том, что около 100 миллионов долларов уже было потрачено для удовлетворения нужд карабахских армян. Также необходимо отметить, что Армения получает значительную помощь от своих иностранных друзей для гуманитарных целей.

Исходя из цифры, которую публикуют местные СМИ, можно сделать вывод о том, что намечается тренд на исход карабахских армян из Армении. В контексте данного тренда необходимо объяснить причины почему события развиваются в таком ключе и почему правительство Армении заинтересовано в том, чтобы карабахские армяне не покидали границы страны.

В первую очередь, важно отметить то, что большое количество прибывших карабахских армян создает нагрузку на социальные службы и бюджет. Не секрет, что бюджет Армении не является внушительным, и согласно нескольким источникам составляет около 6.5 миллиардов долларов США. Если отталкиваться от этих значений, получается, что только за один месяц было потрачено около 1.5 процента общегодового бюджета на поддержку карабахских армян. Если проецировать эту сумму на целый год, получается, что поддержка прибывших из Карабаха обойдется армянской казне в 1.17 миллиардов долларов, что эквивалентно 18 процентам бюджета. Необходимо отметить, что это весьма значительная и непредвиденная нагрузка на бюджет. Конечно, в такой ситуации невозможно гарантировать удовлетворения всех потребностей прибывших людей, и карабахские армяне понимают это. Получается, что немаловажной причиной того, что они предпочитают уезжать из Армении является именно экономическая составляющая.

Вторая причина, обуславливающая отток карабахских армян из Армении, связана с потенциальным социальным кризисом. В прошлом было не мало сообщений, в том числе и в армянской прессе, о весьма неблагоприятном отношении проживающего в Армении местного населения к приезжим армянам из Карабаха. Учитывая то, что количество въехавших в страну армян из Карабаха значительно увеличилось и они получают не маленькую помощь от правительства, существует высокий риск потенциального социального столкновения интересов двух групп. Покидая Армению, карабахские армяне минимизируют личный риск участия в таких событиях. Важно отметить то, что не каждый может покинуть Армению в силу субъективных и объективных причин, по этому потенциальный риск остается.

Еще один важный вопрос связан с причинами, по которым государство призывает карабахских армян не уезжать из страны. К сожалению, интересы государства и приезжих армян могут не совпадать. Государство заинтересовано в том, чтобы и дальше разыгрывая карту тяжелого положения приезжего населения получать финансовые ресурсы на их содержание от иностранных партнеров. Это поможет правительству снизить нагрузку на бюджет, который сильно пострадает без таких пожертвований.

Также важно отметить, что для карабахские армяне играют важную роль в информационной войне и пропагандистской деятельности. Правительство Армении, как и местные пропагандисты, будут использовать страдания людей для формирования общественного мнения в западных странах, что может быть использовано в качестве рычага против Азербайджана, как и в получении гуманитарной помощи от иностранных партнеров.

Как в первом, так и во втором случае, необходимо чтобы большое количество карабахских армян осталось в Армении. Так как финансовая подпитка и пропагандисткая деятельность будут ограничены незначительным числом карабахских армян. Рассматривая ситуацию с такой призмы, становятся понятны причины, по которым правительство Армении желает сохранить в стране максимальную прослойку приезжих из Карабаха армян.

В заключении отметим, что сложившаяся динамика указывает на то, что в Армении не налажены условия для жизни армян из Карабаха и имеющаяся тенденция указывает на то, что отток карабахских армян в краткосрочной перспективе будет продолжаться, в силу ограниченных возможностей Армении по их поддержке.