Финляндия готовится полностью закрыть границу с РФ

Власти Финляндии планируют закрыть всю границу с Россией в ночь на среду. Об этом сообщила газета Iltalehti со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, правительство премьера Петтери Орпо может в понедельник принять решение о закрытии оставшихся КПП на границе с РФ. Закрыты эти КПП, как предполагается, будут в 00:00 по местному времени в среду.

Пока остаются открытыми погранпункты "Вартиус", "Салла", "Куусамо" и "Рая-Йоосеппи". КПП "Вартиус" был закрыт в 18:00. 18 ноября и вновь открыт в 08:00 19 ноября. 19 ноября вооруженные силы Финляндии прибыли на КПП "Вартиус" для оказания помощи пограничникам, возводящим там временный барьер.

В ночь с 17 на 18 ноября Финляндия закрыла четыре пограничных пункта на восточной границе - "Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматре" и "Ниирале". Так, по словам Орпо, власти реагируют на приток "граждан третьих стран" к восточной границе Финляндии, который увеличился в последнее время. Как пояснила министр внутренних дел республики Мари Рантанен, решение действует до 18 февраля 2024 года.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Финляндии о закрытии части погранпереходов на границе с Россией создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате.

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