Товарообороту между Россией и КНР предрекли новый рекорд

Товарооборот Россией и Китаем составит более $200 млрд к концу 2023 года, а к 2030 году этот показатель может подойти к $300 млрд, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на заседании межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству в Пекине, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По нашим оценкам, к концу года преодолеем планку в $200 млрд, достичь которую планировалось только в 2024 году. К 2030 году этот показатель наверняка выйдет на рубеж в $300 млрд", - сказал он.

Белоусов подчеркнул, что Китай является ключевым партнером России в сфере торговли и инвестиций. Он указал на заметный прогресс в торговле продукцией металлургии, химии, продовольствием, оборудованием и транспортными средствами.

"Рамки инвестиционного сотрудничества России и Китая расширяются. Запускаются новые совместные инвестиционные проекты в приоритетных секторах. В автомобилестроении, добывающей и газохимической промышленности, сельском хозяйстве, логистике, IТ-сфере и других, - отметил первый вице-премьер. - В связи уходом с российского рынка ряда западных компаний для китайских партнеров открываются новые возможности для участия в крупных российских нефтегазовых, нефтехимических, автомобилестроительных предприятиях, компаниях по производству потребительских товаров, стекольной продукции и строительных материалов".

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