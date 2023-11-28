В Израиле призвали объявить Маска персоной нон грата

Израильские власти должны объявить бизнесмена, основателя Tesla и SpaceX Илона Маска персоной нон грата, заявила главный редактор английской версии израильской газеты Haaretz Эстер Соломон.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, с таким призывом она выступила в соцсети X.

Она осудила приезд предпринимателя в еврейское государство, назвав его "откровенным антисемитом". Несмотря на это, отметила главред, Маска радушно приняли в стране. "[Премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху, опускаясь до новых глубин морального подхалимажа, устраивает ему пиар-визит в кибуцы, разрушенные ХАМАС", - написала Соломон.

По ее мнению, израильский премьер и американский бизнесмен являются "желчными и продажными".

Ранее Маск прокомментировал обвинения ряда СМИ в антисемитизме. Он назвал их фальшивыми и подчеркнул, что в них "нет ничего более далекого от правды".

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