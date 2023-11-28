Нетаньяху озвучил цель операции в секторе Газа

Целью военной операции Израиля в секторе Газа является демилитаризация и дерадикализация палестинского анклава.

Как передает Day.Az, об этом в интервью немецкому изданию Bild заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Точно то же было сделано в Германии, Японии", - добавил он, озвучив цели операции и подчеркнув, что у Израиля "нет другого выбора, кроме как уничтожить ХАМАС".

Нетаньяху также пообещал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит борьбу с ХАМАС после выполнения договоренностей по освобождению заложников, поскольку, по его словам, радикальное палестинское движение угрожает жизням израильтян.

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